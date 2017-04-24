"Русская школа Эстонии" вступит в союз европейских нацменьшинств

Федералистский союз европейских национальных меньшинств (ФСЕНМ) одобрил принятие "Русской школы Эстонии" в состав своих членов.

Положительное решение о заявке "Русской школы Эстонии" было принято президиумом FUEN, сообщил в понедельник глава движения Мстислав Русаков.

"Русская школа Эстонии" подала заявку на вступление в мае прошлого года.

ФСНЕМ (Federal Union of European Nationalities/FUEN) — созданная в 1949 году организация, сотрудничающая с Советом Европы. В ней состоит около 90 представляющих интересы национальных меньшинств организаций из разных европейских стран.

Из Эстонии в ней сейчас состоят Объединение народов Эстонии, Ассоциация белорусов Эстонии, Эстонский союз немцев, Эстонский союз славянских образовательных и благотворительных объединений.

Полиция безопасности Эстонии (КаПо) в своих ежегодниках называла "Русскую школу Эстонии" организацией, которая при финансовой поддержке российских властей действует в интересах враждебной к Эстонии пропаганды.