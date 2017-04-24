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Повторившая личный рекорд в рейтинге WTA Контавейт прошла квалификацию турнира в Штутгарте ({{commentsTotal}})

Анетт Контавейт.
Анетт Контавейт. Автор: Сийм Семискар, ERR Sport
Спорт
Спорт

Сильнейшая эстонская теннисистка Анетт Контавейт (WTA, 73) в третьем отборочном раунде турнира в Штутгарте в трех сетах одолела представительницу Чехии Луцию Градецкую (WTA, 168) - 6:3, 6:7 (0:7), 6:1. 

Матч длился 2 часа и 1 минуту. Благодаря этой победе Контавейт пробилась в основную сетку турнира.

В первых раундах квалификации Контавейт взяла верх над украинкой Катериной Бондаренко (7:5, 6:3), а затем расправилась с немкой Антонией Лоттнер - 6:3, 6:4.

В основной сетке турнира в Штутгарте впервые после 15-месячной дисквалификации сыграет и россиянка Мария Шарапова.

В понедельник, 24 апреля, случилось и еще одно радостное событие для уроженки Таллинна. Она поднялась на одну строчку вверх мировом женском теннисном рейтинге WTA и теперь занимает 73-е место - лучшее в своей карьере. Ранее Контавейт уже была 73-й ракеткой мира - в марте 2016 года.

Вторая ракетка Эстонии Кайа Канепи опустилась с 458-го на 513-е место.

В лидеры рейтинга вернулась американка Серена Уильямс, а на второе место опустилась немка Ангелик Кербер. Третье место сохранила чешка Каролина Плишкова.

21 апреля стало известно, что Уильямс беременна, в связи с чем спортсменка решила на год приостановить выступления. Последним турниром для 35-летней спортсменки стал прошедший в январе Открытый чемпионат Австралии, который она выиграла. Но рейтинг составляется на основе выступления теннисисток за последние 52 недели, поэтому Уильямс еще не скоро его покинет.

Редактор: Виктор Сольц



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