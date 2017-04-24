Столичные власти выдали разрешение на второй этап строительства улицы Рейди

Таллиннский департамент городского планирования выдал разрешение на строительство второго этапа улицы Рейди - от улицы Пикксильма до перекрестка возле памятника "Русалка".

На первый этап - от улицы Йыэ до улицы Пикксильма разрешение на строительство было получено в конце прошлого года, передает пресс-служба мэрии "Раэпресс".

Конкурс среди подрядчиков будет проведен после согласования проектной документации второго этапа Департаментом технического надзора. Работы по созданию улицы намечено завершить в октябре 2018 года.

Длина улицы Рейди составит 1,7 км. Рядом с четырехполосной проезжей частью проляжет городской променад, переходящий на отрезке между улицей Пикксильма и "Русалкой" в приморский.

Предполагаемая стоимость проекта - 24 225 816 евро, из которых собственное финансирование должно составить 4 275 144 евро.