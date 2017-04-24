Пярнуские волейболисты за бронзовые медали получат от города 2000 евро

Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщила пресс-служба Пярнуской городской управы, отметив, что за третье место в чемпионате Эстонии ВК "Пярну" получит 2000 евро.

В субботу, 22 апреля, пярнуские волейболисты в четвертом матче "бронзовой" серии на выезде разгромили ВК "Раквере" - 3:0 (25:22, 25:20, 25:23). Они гарантировали себе медали, выиграв серию до трех побед со счетом 3:1.

Финальная серия до четырех побед между таллиннским "Сельвером" и тартуским "Бигбанком" еще продолжается. Пока со счетом 3:1 лидируют столичные волейболисты.

В этом сезоне ВК "Пярну" также выиграл Кубок Эстонии. В декабре 2016 года это достижение мэрия курортного города оценила в 5000 евро.