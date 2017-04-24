Латвия купит в Бельгии пулеметов на 5,5 млн евро ({{commentsTotal}})
Латвия закупит у бельгийской оружейной фирмы пулеметы и комплектующие на сумму свыше 5,5 млн евро.
Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщило Министерство обороны Латвии.
Пулеметы калибром 7,62 и 12,7 мм, а также комплектующие к ним поставит бельгийская оружейная фирма FN Herstal.
Контракт на поставку был заключен по результатам переговоров без проведения конкурса.
Пулеметы предназначены для сухопутных сил и национальной гвардии Латвии, их точное число не разглашается.
Редактор: Андрей Крашевский
Источник: BNS