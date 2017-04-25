Виталий Белобровцев: Завоевание свободы попранием или итоги "Бронзовой ночи"



- Прошу слова!

- Чего?

- Слова.

- Шутит! Он шутит! Господин Дракон, это явная шутка, такое нельзя сказать всерьез.

- Зачем тебе слово? Чего ты с ним будешь делать?

Из фильма "Убить дракона"

По дороге от эстонцев к европейцам

Мне уже приходилось говорить об удивительных сближениях в политике, особенно внутренней, Эстонии и России. На мой взгляд они объясняются и там, и тут "проклятым наследием социализма" пусть даже с человеческим лицом. Из него же произрастают и корни "Бронзовой ночи", о которых, кстати, молчит архитектор этой ночи Андрус Ансип.

В 1996 году в России должны были состояться выборы президента, к которым Борис Николаевич Ельцин не был готов. Здоровье руководителя страны оставляло желать лучшего, а его рейтинг в начале года составлял по разным данным от 3 до 6 процентов. И если бы тогдашние демократы, отринув личную, финансовую и прочую заинтересованность, не отмобилизовали людей всевозможными политтехнологическими манипуляциями (они кульминировали двумя слоганами "Если не Ельцин, то кто?" и "Голосуй или проиграешь"), то, возможно, новейшая история России сильно отличалась бы от сегодняшней реальности. (Интересно, что и теперь сторонники уже другого президента используют тот же прием – нашему лидеру нет альтернативы!)

То есть свободное волеизъявление народа в демократической стране потребовалось направить в нужное русло. У нас спустя три года повторилась примерно такая же история. На парламентских выборах 1999 года победила Партия центра, но президент Мери поручил формирование правительства Союзу Отечества. Леннарт Мери любил цитировать максиму Густава Суйтса "Будем европейцами, но останемся эстонцами", хотя в этом случае поступил вполне себе по-русски: "По закону нельзя, но если очень хочется, то можно" (по доброй традиции, президент Эстонии поручает формирование правительства главе партии, набравшей большинство голосов на выборах, прим. ред.).

И дальше стало понятно, что руководителям нашего государства внутри страны можно быть по ситуации то европейцами, то эстонцами. Эстонцами они были, когда организовали целую серию провокаций у теперь уже знаменитого памятника (Ансип: "Там похоронены мародеры и пьяницы"), европейцами, когда понимали, что провокации зашли слишком далеко, и исключали из рядов Исамаалийта бритоголового национального героя Калева Ребане.

Мы, кажется, уже забыли, как в Рийгикогу, несмотря на отрицательную оценку известных юристов и возражения некоторых религиозных деятелей в начале 2007 года протаскивали закон о запрещенных сооружениях, противоречивший Конституции. Это мы обеспечивали "европейскую" базу под предстоящий снос Бронзового солдата.

Как депутатский корпус разделился на две почти равные половины и закон удалось принять благодаря отстранившимся от голосования насквозь проинтегрированным в Партию реформ госпоже Муравьевой и господину Иванову.

Как 17 мая премьер-министр Эстонии Андрус Ансип заявил на инфочасе в Рийгикогу, что правительство всерьез рассматривает предложение изменить Пенитенциарный кодекс так, чтобы государство могло высылать из страны иностранцев, участвовавших в массовых беспорядках.

Как объявленные эстонскими СМИ "зачинщики беспорядков" были оправданы судом. И как за прошедшие десять лет так и не удалось найти ни заказчиков, ни зачинщиков, не говоря уже о том, чтобы привлечь их к суду.

Кремлевских окон негасимый свет

Заслуженный мастер словесной эквилибристики Андрус Ансип недавно заявил в связи с событиями десятилетней давности: "Наверное, было довольно много русскоязычных людей, которые благодаря этим событиям поняли, что Эстония все-таки независимое государство и решения принимаются не в Кремле".

Абсолютно не знающий русских людей (выходец из тартуских партийных кабинетов продолжил карьеру в таллиннских кабинетах уже другой партии и с русскими людьми толком не соприкасался) уверенно переводит стрелки на проблемы безопасности, которые тогда якобы создал Кремль. На самом-то деле нормальным русским людям к этому времени уже давно стало ясно, что Эстония - независимое государство. Но вот оно-то как раз их и использовало. Как, впрочем, и Кремль.

Здесь надо привести фундаментальное открытие профессора Астрова, сделанное по горячим следам тогдашних событий: " … русское меньшинство в Эстонии оказалось в положении объекта не только государственной, но и русской политики, перестав быть субъектом общественной жизни". В этом состоянии оно, к сожалению, пребывает и по сей день.

И совсем не случайно господин Ансип выводит события на Украине 2014 года из "Бронзовой ночи": "Да, схемы были очень схожие”. Примерно также руководители СССР оправдывали вторжение в Чехословакию (я далек от того, чтобы ставить знак равенства между их действиями и действиями наших властей): если бы мы не проявили бдительность, там бы уже стояли американские танки. Господин Ансип, умеющий поворачивать колесо истории в удобном ему направлении, не чурается и передергиваний, когда утверждает: "Памятник приходилось круглосуточно охранять". Как раз министр внутренних дел заявил тогда в ответ на постоянные провокации у памятника (обливание красной краской, угрозы взорвать, набрасывание веревки на шею Бронзовому солдату и прочие методы "межнационального диалога"), что брать на себя его охрану не собирается.

Проблема возникла, ее надо было решать, но для цивилизованного диалога ни эстонское общество, ни его правительство не были готовы. Ансип говорит, что свобода не дается просто так, ее надо отвоевывать. В нашем случае ее отвоевывали у людей, которые приходили в 2006 году на Тынисмяги с цветами, а год спустя перед ними выстроили три шеренги полицейских и вторая была с собаками. Вероятно, только они, по мнению тогдашнего правительства, могли вести диалог с этими русскими о свободе слова и высказывании, о праве говорить и быть услышанными.

Извлеченный урок или старые грабли?

Что же дала Бронзовая ночь нашей стране? Все тот же Ансип кроме слов о повышении уровня сознания большого числа русских людей приводит реальный итог: много людей записалось в помощники полицейских. Список завоеваний на этом исчерпывается. Зато страна потеряла российский транзит, а с ним не только деньги для бюджета, но и массу рабочих мест. Эстонским предпринимателям пришлось сворачивать бизнес в России, и тут не надо передергивать и говорить, что вот, мол, европейские санкции, все равно там работать нельзя. Это попытки сторонников реформисткой политики построить забор между Эстонией и Россией еще до того, как произошли события на Украине.

Но даже сегодня некоторые эстонские предприниматели работают на российском рынке. Хотя на нем гораздо успешнее латвийские бизнесмены. Над ними не нависает тень воровски вывезенного на кладбище Бронзового солдата.

А кто посчитал скольких энергичных русских молодых людей уехало после школы из Эстонии в результате "завоевания свободы" по рецепту правительства Ансипа?

Знающий русских людей предприниматель Индрек Нейвельт говорит, что "Бронзовая ночь" повернула колесо интеграции на десять лет назад. А нынешние политики, члены комиссии Рийгикогу по государственной обороне, на встрече с представителями Конгресса США объяснили американским коллегам, что в Эстонии интеграция – это скорее лингвистическая тема нежели политическая.

Как не согласиться с аналитиком Юханом Кивиряхком: "К сожалению, не похоже, чтобы наши политики извлекли из прошлого какой-либо урок. Им по-прежнему невтерпеж бросить перед выборами на стол "русскую карту". При поддержке этой карты после 2007 года Партия реформ еще два раза побеждала на выборах, а последние заявления реформистов указывают на то, что они надеются продолжать в том же духе".