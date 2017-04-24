В Эстонии первый тур выборов президента Франции уверенно выиграл Макрон

Проживающие в Эстонии французы в первом туре выборов президента Франции в основном проголосовали за лидера движения "На марше" Эммануэля Макрона. За ним следовал леворадикальный кандидат Жан-Люк Меланшон, представляющий движение "Непокоренная Франция". Вышедшая во второй тур представляющая ультраправый "Национальный фронт" Марин Ле Пен в Эстонии заняла лишь пятое место.

Согласно предварительным данным, в посольстве зарегистрировались 170 избирателей, проголосовал 131 человек, однако один бюллетень был признан недействительным. За Макрона в Эстонии проголосовали 60 граждан Франции (46,2%), Меланшон набрал 21 голос (16,2%), Франсуа Фийон из партии "Республиканцы" - 19 (14,6%), сообщила rus.err.ee пресс-секретарь посольства Франции в Эстонии Ирина Зорина.

За кандидата от социалистов Бенуа Амона проголосовали 12 живущих в Эстонии французских граждан (9,2%), а за лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен - восемь (6,2%).

Остальные шесть кандидатов получили от нуля до четырех голосов. Вообще без голосов в Эстонии остались Натали Арто (партия "Рабочая борьба") и Жак Шеминад (партия "Солидарность и прогресс").

По данным МВД Франции по всей стране, Макрон победил в первом туре, набрав 23,86% голосов. Ле Пен тоже прошла во второй тур, получив 21,43% голосов.

Третье место занял Фийон (19, 94%), четвертым стал Меланшон (19,62%), пятым - Амон (6,35%).

Второй тур президентских выборов запланирован на 7 мая.