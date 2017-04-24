Партии Терезы Мэй предрекают решающую победу на парламентских выборах в Великобритании

По данным социологических опросов, Консервативная партия Великобритании может нанести сокрушительное поражение своим оппонентам на внеочередных парламентских выборах 8 июня.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные опросов, опубликованные за период 22-24 апреля.

По данным социологического агентства ICM, за консерваторов во главе с премьер-министром Терезой Мэй готовы проголосовать 48%, за Лейбористскую партию 27%, за либерал-демократов 10% и за Партию независимости Великобритании 7% избирателей.

Схожие тенденции фиксируются и другими опросами, согласно которым рейтинг консерваторов почти вдвое превышает рейтинг оппозиционных лейбористов и достиг уровня, в последний раз отмечавшегося в 1991 году. По данным опросов социологических фирм Opinium, ComRes and YouGov, отрыв консерваторов составляет 19-25%, а рейтинг партии составляет 45-50%.

Тереза Мэй объявила о неожиданном решении провести внеочередные выборы на прошлой неделе, объяснив это необходимостью усилить ее собственный мандат и укрепить позиции правительства на переговорах о выходе Великобритании из ЕС. Вероятно, глава британского правительства также хочет воспользоваться раздорами среди лейбористов, связанных с лидером партии Джереми Корбином.

Кроме того, опросы показывают, что избиратели Партии независимости Великобритании, которая вела наиболее активную пропаганду брексита, переходят на сторону консерваторов, пообещавших реализовать результаты референдума на практике.

Наконец, рейтинг тори вырос и в Шотландии, где они могут получить 12 мест в парламенте вместо нынешних двух. Это потенциально ослабит позиции Шотландской национальной партии, потребовавшей провести новый референдум о независимости этой части Соединенного королевства.

По данным газеты Sunday Times, Мэй также собирается выдвинуть ряд политических инициатив, которые обычно ассоциируются с лейбористами. В частности, речь идет о защите прав рабочих и установлении ценового потолка на энергоснабжение домохозяйств для снижения эффекта растущих цен.

Как отмечает Reuters, если данные опросов верны, то консерваторы могут одержать на выборах 8 победу, случающуюся один раз в поколение.