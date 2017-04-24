ФОТО: телеведущая ETV+ Елена Соломина прошла армейский тест на физподготовку

В понедельник, 24 апреля, в Эстонии началась инициированная Министерством обороны кампания "Женщин в форму!", в рамках которой рассказывается о возможности для женщин нести срочную службу в Силах обороны. Телеведущая ETV+ Елена Соломина решила испытать себя на прочность и пройти армейский тест на физподготовку.

На мероприятии, состоявшемся в Таллиннском спортивном холле, себя тестировали женщины, прошедшие срочную службу в Силах обороны или только собирающиеся ее пройти, а также активно участвующие в общественной жизни женщины, которые хотели проверить свою физическую форму.

Тест включал в себя бег на 3200 метров, отжимания от пола в течение двух минут и приседания в течение двух минут. Все желающие испытать себя женщины прошли этот тест успешно.

"Прошла тест армейской физподоготовки, набрала максимум - 300 пунктов. С чувством глубокого удовлетворения и подарками возвращаюсь на работу в ETV+, служить не пойду. Следите за эфиром, в четверг все подробности в "Кофе+", - написала на своей странице в социальной сети Facebook ведущая утреннего шоу "Кофе+" на телеканале ETV+ Елена Соломина.

Участников теста вдохновлял на подвиги министр обороны Маргус Цахкна. По его словам, оборона Эстонии строится на семейной модели, к участию в которой привлечены мужчины и женщины, мальчики и девочки, дедушки и бабушки.

"Оборона государства универсальна по своей сути и я уверен, что воля защищать Эстонию у мужчин и у женщин не отличается. Крайне важно, чтобы у всех членов общества была возможность внести свой вклад в обеспечение мира и безопасности, - подчеркнул Цахкна. - Я очень рад, что у жещин есть желание и интерес принять участие в этом процессе. Я распорядился предоставить женщинам возможность пройти срочную службу во всех воинских частях Эстонии".

С 2013 года женщины - гражданки Эстонии в возрасте от 18 до 27 лет - при желании могут пройти срочную службу в Силах обороны. До сего времени этой возможностью воспользовались в общей сложности 93 женщины, из них 41 прошла и 23 еще несут срочную службу.