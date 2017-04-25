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Бронзовая Фемида или правовые последствия "Бронзовой ночи" ({{commentsTotal}})

Беспорядки произошли в Таллинне в конце апреля 2007 года, когда правительство решило перенести памятник
Беспорядки произошли в Таллинне в конце апреля 2007 года, когда правительство решило перенести памятник "Бронзовый солдат" на Военное кладбище. Автор: Scanpix/Reuters
Эстония
Эстония
Илья Никифоров, историк

Десять лет – вполне достаточный период, чтобы оценить результаты и последствия "Бронзовой ночи": политические, экономические, международные, правовые и, конечно, духовные. О политических последствиях сказано и написано много – нет смысла повторять. Еще меньше смысла горячиться и спорить – позиции остаются непримиримыми. Гораздо меньше уделено внимания результатам работы эстонской Фемиды и ее коллег из Страсбурга, давших сравнительно беспристрастную оценку всем сторонам того конфликта.

Уже в первую ночь беспорядков, 26 апреля, полиция проводила массовые задержания тех, кто протестовал возле памятника. Задерживались также хулиганы и вандалы, как чертик из табакерки, оказавшиеся на периферии охваченного протестами района в центре Таллинна. Среди мародеров и вандалов, задержанных полицией в первую ночь, по данным прокуратуры, не менее трети были по национальности эстонцами.

Вечером 27 апреля в центре Таллинна вновь собрались протестующие. Полиция сменила тактику и вместо оцепления и сдерживания прибегла к дубинкам, стрельбе резиновыми пулями и массовым задержаниям. Задержанных, из-за нехватки мест в арестных домах, свозили в наскоро арендованное складское помещение в морском порту. Помещение было совершенно не приспособлено для интернирования и содержания людей. Многие из задержанных были захвачены полицией безо всяких на то оснований. По данным прокуратуры, таких случайных прохожих было около 700 человек.

Всего же, по данным эстонской полиции, в списке задержанных было около 1160 человек. Среди них 494 гражданина Эстонии, 85 граждан Российской Федерации и 308 апатридов. В дни беспорядков погиб один человек (гражданин России Дмитрий Ганин), пострадали 156 (из которых 29 – сотрудники полиции). Также в ходе апрельских событий полиция зафиксировала в столице 148 объектов, которые пострадали от действий вандалов; две трети – в первую ночь беспорядков. Подозреваемыми в ходе расследований были признаны свыше 300 человек. Были арестованы 50 подозреваемых, из них 4 гражданина РФ и 1 гражданин Литвы. Несмотря на жалобы задержанных, ни один полицейский не был наказан за жестокость или превышение служебных полномочий.

Реальный срок получили лишь 10 человек

В течение года после апрельских событий прокуратура и полиция в основном завершили расследование большинства заведенных дел. Самым типичным наказанием для молодых людей, уличенных в вандализме и похищении из разгромленных киосков конфет, сигарет и лимонада, а также, оказывавших сопротивление полиции, стал денежный штраф в размере 5400 крон (примерно 350 евро) или условное заключение на срок до 5 месяцев. Реальное заключение получили только 10 человек, да и то отбыли его во время предварительного заключения. По данным прокуратуры, по делам, связанным с беспорядками в Таллинне, проходило 86 человек. На северо-востоке было заведено 40 уголовных дел. 16 из них закрыли из-за отсутствия подозреваемых и дополнительных улик. Вируский уездный суд в 2007 году вынес решения в общей сложности по 18 уголовным делам, связанным с апрельскими событиями. Среди наказанных штрафами и условными сроками были как русские, так и эстонцы. Ни в одном случае не фигурировали политические мотивы или организованные действия, тем более направленные против эстонской государственности. Как правило, лица, уличенные в грабежах и вандализме, своей вины не оспаривали, часто соглашались на ускоренное согласительное производство, чтобы уменьшить наказание.

 

Через полтора года после бронзовых событий в силу вступили 109 приговоров, а 66 лицам были предъявлены иски о возмещении ущерба. В некоторых делах так и не было установлено, кто из фигурантов, и какой ущерб нанес. Общая сумма этих исков составила 2 109 802 кроны (134 842 евро), из них к концу 2008 года на счет Минфина поступило всего 84 567 крон (5404 евро). В целом именно государство оплатило материальный ущерб, нанесенный физическим и юридическим лицам в ходе "Бронзовой ночи". Государство приобрело материальные претензии 275 пострадавших в ходе беспорядков на сумму 25,4 млн крон (1,6 млн евро) и само выплатило пострадавшим эти деньги.

Уже после первой ночи беспорядков, утром 27 апреля 2007 г., по подозрению в организации массовых беспорядков были арестованы активисты общественной организации "Ночной дозор" Дмитрий Линтер и Максим Рева. По дороге в школу был арестован и местный представитель российской организации "Наши" 18-летний абитуриент Марк Сирык, который в "Бронзовую ночь" оставался дома. К суду в качестве обвиняемого был привлечен также и журналист Димитрий Кленский. Но он не был взят под стражу.

 

После 20 месяцев дотошного предварительного и судебного следствия суд первой инстанции вынес им оправдательный приговор по делу об организации массовых беспорядков 5 января 2009 года. Приговор был вынесен Харьюским уездным судом. Судья Виолетта Кываск приняла решение всех подсудимых оправдать за отсутствием в их действиях состава преступления. Дмитрий Линтер, Максим Рева и Марк Сирык по решению суда получили право на возмещение вреда причиненного государством в связи с необоснованным лишением свободы в период предварительного следствия. Приговор был оспорен в окружном суде, а затем и в Государственном суде. Все судебные инстанции подтвердили оправдательный приговор, вынесенный судьей Кывас.

Версию провалившейся "оранжевой революции" суд опроверг

Приговор, вынесенный в отношении четырех активистов "Ночного дозора" отверг как недоказанное и не соответствующее фактам обвинение, что указанная четверка, сознательно и целенаправленно пользуясь своим авторитетом и положением лидеров в русской общине, спровоцировала и организовала массовые беспорядки, - констатировала судья Виолетта Кываск.

Собравшиеся 26 апреля на Тынисмяги люди, пришли туда стихийно без побуждения или приглашения со стороны обвиняемых, узнав о происходящем из местных СМИ. Массу собравшихся никто не возглавлял и не организовывал. Равным образом в суде стороной обвинения даже не упоминалось о прямом или косвенном участии в организации массовых беспорядков иностранного государства. Не обсуждались на суде и домыслы о политическом влиянии и подрывной деятельности, направляемой из-за рубежа. То есть конспирологическая версия провалившейся "оранжевой революции" не выдержала судебной проверки.

Пределы государственного насилия оказались размыты

Как бы это ни звучало, но в заслугу эстонскому государству можно поставить то, что в апреле 2007 года власти сохранили государственную монополию на насилие. Например, добровольческие военизированные формирования Кайтселийта самостоятельно на улицу выведены не были (лишь придавались в помощь полиции) и народ не приглашался противостоять мятежникам. Однако и законное государственное насилие имеет свои пределы. И пределы эти в юридическом и правоприменительном смысле оказались очень размытыми. В результате законопослушные граждане и жители Таллинна и других городов пострадали не только от хулиганов, вандалов и мародеров, но и от действий полиции.

 

По данным прокуратуры, шесть из каждых десяти задержанных в ходе беспорядков никаких законов не нарушали, претензий и подозрений к ним предъявлено не было и их отпустили. Таких случайных прохожих прокуратура насчитала около 700 человек. Но в ходе задержания и содержания к некоторым из них также было применено насилие. Задержанных же всего по данным полиции было 1160 человек.

Жалобы на неправомерное насилие власти проигнорировали

Наиболее примечательным оказался случай немецкого гражданина, 65-летнего Клауса Дорнеманна, который 27 апреля вместе со своим сыном Лукасом был задержан полицией и помещен в фильтрационный пункт, развернутый в складском помещении портового терминала D. Там немецкий старик был неоднократно избит на глазах многочисленных свидетелей, так как требовал охранников назвать свои имена, а также отвести его в туалет. В случае гражданина Германии было возбуждено дело, проведено внутреннее расследование, но, в конечном итоге, дело было закрыто за невозможностью установить виновных. Руководство эстонской полиции принесло Клаусу Дорнеманну извинения. А в 2012 году он умер.

Многочисленные жалобщики из числа граждан и жителей Эстонии на свои обращения в полицию и прокуратуру, в отличие от немецкого гражданина, получили отказы в рассмотрении их жалоб. Отказы мотивировались особой ситуацией, сложившейся 26-28 апреля, тем, что жалобщик якобы не подчинялся законным распоряжениям полиции или травмы ему нанесли сообщники. Юристы и сотрудники Центра информации по правам человека от имени пострадавших представили 45 заявлений канцлеру права, 24 жалобы в окружную прокуратуру, 21 жалобу в Госпрокуратуру и 7 жалоб в окружной суд. Прокуратура отклонила все жалобы. Окружной суд также встал на сторону правоохранительных органов.

Семеро жалобщиков шаг за шагом дошли до Европейского суда по правам человека. Четверо из них выиграли дело против Эстонии с помощью английского адвоката Билла Боуринга и юристов ЦИПЧ. ЕСПЧ присудил одному из истцов компенсацию в размере 14 000 евро, и троим - по 11 000 евро. Главным в решение суда стал отказ эстонских властей должным образом расследовать жалобы о ненадлежащем обращении. Тем самым суд в Страсбурге констатировал и факт "ненадлежащего обращения" и "непропорционального насилия". Эстонское государство выплатило компенсации.

Смерть Дмитрия Ганина: виновный не найден, дело будет закрыто

Как известно в ходе апрельских событий один молодой человек погиб от побоев и ножевых ранений. Им был гражданин России Дмитрий Ганин. Обстоятельства его гибели так до конца не были прояснены, а виновный найден не был. В 2017 году, согласно эстонскому законодательству, истекает 10-летний срок давности.

По отрывочным и тенденциозно подобранным данным, которые просочились в эстонскую прессу, погибший Дмитрий Ганин и его друг Олег оказались в центре Таллинна и стали участниками драки с эстонскими молодыми людьми возле бара Woodstock, откуда избитого и раненого ножом Ганина, пролежавшего длительное время на земле, и забрала карета Скорой помощи. Но от побоев и ран он скончался. Через полтора года Олег предстал перед судом по обвинению в участии в массовых беспорядках, присвоении имущества и разрушении бара Woodstock.

Под подозрение в убийстве Ганина попали пятеро. Было заведено два дела. Дело об избиении и дело об убийстве. Доказать, что эти пятеро избивали Ганина, полиция могла, но кто нанес роковой удар ножом – нет. Поэтому летом 2009 года прокуратура в порядке досудебного соглашения сторон и, исходя из принципа целесообразности, дело об избиении прекратила. Троих оштрафовали на суммы от 5000 до 12000 крон (от 300 до 700 евро), а двое, что провели время в предварительном заключении, дополнительного наказания не понесли. Дело об убийстве осталось открытым.

Отметим, что Следственный комитет РФ на основании действующего российского законодательства в сентябре 2015 года также возбудил уголовное дело по факту гибели гражданина РФ Дмитрия Ганина, в соответствии со статьей 12 УК РФ.

Главные правовые последствия "Бронзовой ночи"

Главными правовыми последствиями судебного расследования дел, связанных с апрельскими событиями, является то, что не было выявлено никакого заговора против Эстонской Республики, которым руководили бы иностранные спецслужбы.

В ходе судебных разбирательств стало ясно, что и протестующие не намеревались подрывать основы государственности. Часть собравшихся в центре Таллинна тем не менее демонстративно совершали противоправные действия, которые требовали вмешательства полиции.

ЕСПЧ в Страсбурге констатировал в рассмотренных 4 случаях из 7 непропорциональное применение силы и нежелание властей контролировать своих силовиков и расследовать их проступки, преступления или бездействие. В случае расследования убийства российского гражданина Дмитрия Ганина, именно закрытость и, по мнению российской стороны, нежелание сотрудничать дает повод российским властям упрекать эстонские власти в недостаточной активности в расследовании этого дела.

Редактор: Екатерина Таклая



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