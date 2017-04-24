В одной из школ Дагестана взорвалась граната, погиб ученик

В результате взрыва гранаты в одной из сельских школ в Дагестане погиб один подросток, 11 учащихся госпитализированы, трое в тяжелом состоянии.

Об этом в понедельник сообщило агентство ТАСС со ссылкой на МВД Дагестана.

В ведомстве сообщили, что граната взорвалась в компьютерном классе средней школы в селении Агвали Цумадинского района. По предварительным данным, гранату принес один из учеников.

В пресс-службе Министерства здравоохранения республики сообщили, что один пострадавший отпущен, шестеро находятся в больнице, трое из них в тяжелом состоянии.