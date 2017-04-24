Свен Миксер выразил поддержку суверенитету и территориальной целостности Грузии

Посетивший административную границу между Грузией и Южной Осетией министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер от имени своей страны вновь выразил поддержку суверенитету и территориальной целостности Грузии.

"Южная Осетия и Абхазия являются неотделимыми частями Грузии", - подчеркнул Миксер во время посещения деревни Хурвалети близ административной границы между Грузией и Южной Осетией, передала BNS пресс-служба МИД Эстонии.

Миксер подчеркнул необходимость мирного решения конфликта, отметив, что для этого должны быть продолжены Женевские переговоры.

"Незаконная деятельность России по отношению к оккупированным территориям наносит ущерб попыткам найти мирное решение конфликта и по этой причине ставит под угрозу безопасность и стабильность во всем регионе", - отметил Миксер.

Он назвал также важным, чтобы внимание международной общественности было бы приковано и к тому, что происходит на оккупированных территориях, принадлежащих Грузии.

Миксер выразил озабоченность действиями России в сфере нарушения прав человека и гуманитарной сфере на оккупированных территориях Грузии в Абхазии и Южной Осетии. Министр иностранных дел подчеркнул также важность вклада наблюдательной миссии Европейского Союза по укреплению безопасности в Грузии и по снижению напряженности в этой стране.