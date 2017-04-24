В Тарту стартовали весенние студенческие дни

В программу праздничных мероприятий входят ночной певческий праздник, разнообразные концерты, викторины, гонка на лодках, легендарное соревнование самодельных летательных аппаратов Karsumm и другие интересные события, сообщила в понедельник "Актуальная камера".

По традиции, студенческие дни в Тарту начались с "блинного утра" на Ратушной площади, хотя одними блинами дело не ограничилось.

"Здесь раздают блины, вафли, кашу, гречку и кофе, так что у студентов и горожан сегодня обильный завтрак — причем совершенно бесплатно", - сказала медиа-руководитель мероприятия Йоханна Лехтметс.

Многие студенты уже вовсю готовятся к грядущей сессии, но организаторы праздника уверены, что на этой неделе каждому из них стоит выйти на улицу. "Разве спустя 50 лет мы будем рассказывать своим внукам о том, как мы сидели и учились? На самом деле мы рассказываем истории, в которые мы попадали, сталкиваясь с чем-то новым. Так что выходите из комнаты и пробуйте что-то новое!", - призвала Лехтметс.