Актуальная камера 24.04.2017 (18:00)

26 апреля исполнится 10 лет Бронзовой ночи - массовым беспорядкам, которые сопутствовали переносу Бронзового солдата с Тынисмяги на Военное кладбище. Почти 500 человек оказались за решеткой, а один - живший в Эстонии граждании России Дмитрий Ганин - в результате событий погиб. "Актуальная камера +" анализирует, что же было сделано неправильно со стороны властей и как избежать подобного в будущем.