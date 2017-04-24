Высшие военные чины Афганистана подали в отставку после нападения талибов на военную базу

Министр обороны и начальник генштаба Афганистана ушли в отставку после нападения боевиков движения "Талибан" на военную базу под Мазари-Шарифом в прошлую пятницу, в результате которого погибли более сотни военнослужащих.

Последняя успешная операция талибов вызвала возмущение в стране, поставив под вопрос способность правительства противостоять радикальному движению, сообщила в понедельник "Актуальная камера".

Нападение произошло вечером в пятницу. Талибы проникли на базу, переодевшись в форму правительственных войск, и открыли огонь. Они застрелили солдат, находившихся в столовой, а также военнослужащих, выходивших из мечети на территории базы после молитвы.

Это нападение стало одним из самых крупных по числу жертв за последние годы. В прошлом году потери афганской армии в стычках с "Талибаном" возросли и, по официальным данным, составили 6785 человек за период с 1 января до 12 ноября.

США с 2001 года проводят военную операцию в Афганистане против исламистского движения "Талибан". В феврале этого года командующий войсками США в Афганистане генерал Джон Николсон заявил комитету по вооруженными силам Конгресса, что ситуация в сфере безопасности в Афганистане является патовой.