Жители Ида-Вирумаа поголовно высказались против новой волости Алутагузе

Явка на референдуме по поводу объединения во всех восьми волостях превысила 50%, а против высказались от 96 до 98% участников голосования, сообщила в понедельник "Актуальная камера".

План правительства предусматривает создание в Ида-Вирумаа волости, которая раскинется от Финского залива до Чудского озера. Часть нового самоуправления составят южные волости Мяэтагузе, Тудулинна, Алайыэ и Ийзаку, которые ранее безуспешно вели переговоры об объединении. Уже договорившиеся между собой Кохтла-Нымме, Кохтла и Тойла также должны войти в новую волость, как и желающая независимости Иллука. Центры Кохтла-Ярве и Йыхви останутся независимыми.

По словам министра госуправления Михаила Корба, цель всей реформы — увеличить компетенцию кадров на местах и выровнять разницу в ресурсах между волостями. "Если сегодня сравнивать доходы на одного человека, то в самой бедной волости — Алайыэ — доход составляет 700 евро, а в самой богатой — волости Иллука — 3000 евро на человека. То есть разница огромная. И когда этот ресурс будет аккумулирован, то за его счет можно приводить серьезные объекты в порядок", - считает министр.

Между тем на местах предвидят проблемы в управлении. Так, чтобы объехать за день все бывшие волостные центры, руководителю новой волости придется преодолеть свыше 170 километров. Причем в волости нет ярко выраженного центра, каким мог бы быть Йыхви.

"Так много самоуправлений смотрят в сторону Чудского озера, и самое главное — без центра. То есть Йыхви, который является безусловным центром притяжения, не входит туда. Если делать объединение без Йыхви, то это, по-моему, глупость", - считает советник министра госуправления Вейкко Лухалайд.

Старейшина волости Кохтла Этти Кагаров также выражает недоумение по поводу правительственного плана. "Как относиться к созданию нового самоуправления, территория которого 1700 кв. километров и нет центра? Мы даже во сне не представляли такое решение правительства", - сказал он.

Премьер-министр Юри Ратас ранее признал, что при трехкратном сокращении числа самоуправлений возможно появление нелогичных границ. Он также отметил, что правительству стоит прислушиваться к голосу народа. "Это очень важный аргумент, голос народа. Но другой аргумент, что цель административной реформы в создании крепких самоуправлений, которые должны быть как можно ближе к своим жителям, и должны оказывать услуги населению на высшем уровне", - подчеркнул глава правительства.

Действующие самоуправления должны принять окончательное решение о согласии или несогласии с проведением административной реформы до 15 мая. Правительство утвердит решение 15 июля.

Референдумы по объединению в других самоуправлениях

В воскресенье аналогичный опрос состоялся в Кейла, который хотят принудительно объединить с волостями Кейла, Вазалемма и Падизе, а также с городом Палдиски. Мэр Кейла Энно Фелс ранее назвал планы правительства неоправданными и неразумными. В понедельник референдум прошел и в Силламяэ, который хотят объединить с Нарва-Йыэсуу и Вайвараской волостью. Последние два самоуправления уже высказались против этого плана.