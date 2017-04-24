В Эстонии ищут способы борьбы с растущими отказами от вакцинации

Доля вакцинированных от ряда опасных болезней людей в Эстонии снизилась ниже рекомендованного критического уровня в 95% и последние семь лет продолжает падать в среднем на 0,2% в год. По мнению врачей, это опасная тенденция, которую необходимо переломить.

Обсуждение этой проблемы состоялось в понедельник в рамках недели вакцинации за круглым столом при участии врачей, представителей различных департаментов и Министерства социальных дел, сообщила "Актуальная камера".

Чтобы воспрепятствовать появлению и распространению эпидемий должна быть привита критическая масса населения. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует, чтобы это было минимум 95% населения. В Эстонии же на сегодняшний день эта цифра составляет 93,2%.

"Казалось бы, процент высокий, но если мы возьмем в абсолютных цифрах, то увидим, что в Эстонии тысячи не вакцинированных детей, а тысячи не вакцинированных детей — это тысячи детей, которые потенциально восприимчивыми к инфекционным заболеваниям", - сказала главный специалист Департамента здравоохранения Ирина Филиппова.

В Департаменте здравоохранения считают, что семейные врачи могут помочь воспрепятствовать распространению в Эстонии опасных вирусов, подобных бушующей сейчас в Европе вспышке кори, от которой только в Румынии с начала года заболели более 4000 человек.

"Я считаю, что очень большая роль принадлежит семейному врачу — это тот человек, который занимается ребенком до того времени, когда он пойдет в школу, который его вакцинирует дошкольными вакцинами. От того, как образован этот семейный врач, от того, как он общается с пациентом, какие аргументы приводит ему в пользу вакцинации, очень сильно зависит решение родителя", - считает Филиппова.

Врачи считают, что родители отказываются прививать детей из-за возможных побочных эффектов, которые имеются у вакцины, как и у всех лекарственных препаратов. Однако реальные случаи, когда ребенка нельзя вакцинировать, встречаются крайне редко. "Я думаю, что мы никогда не сможем всех вакцинировать, потому что есть болезни, есть такие ситуации, когда мы просто не можем людей вакцинировать, но если у родителей есть какие-то вопросы — это значит индивидуально объяснить", - сказал педиатр Эда Тамм.

В Эстонии вакцинация является добровольной, поэтому ребенок легко может остаться без прививок. Решение принимают родители, а стало быть именно они и несут полную ответственность за будущее здоровье ребенка.