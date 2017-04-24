Латвия впервые обошла Эстонию по темпам распространения ВИЧ

Самый высокий уровень новых случаев заболевания ВИЧ в Евросоюзе в прошлом году был впервые зарегистрирован в Латвии, а Эстония заняла по этому показателю второе место.

Такие данные приводит Балтийская ассоциация ВИЧ, сообщило в понедельник агентство ТАСС.

Согласно данным организации, Эстония среди стран Балтии по-прежнему лидирует по общему количеству ВИЧ-инфицированных, тем не менее, их численность постепенно уменьшается. В свою очередь Латвия в прошлом году обогнала Эстонию по числу новых случаев заболевания — 18,5 случаев на 100 тыс. жителей против 17,4 на 100 тыс. жителей. Ситуация же в Литве сравнительно неплохая — лишь 7,4 случаев на 100 тыс. жителей.

"Это первый год, когда мы обошли Эстонию по числу новых случаев заболевания ВИЧ. Это очень тревожный сигнал для системы здравоохранения Латвии, свидетельствующий об острой необходимости подключить все уровни государственных институций к решению проблемы. Необходимо не только информировать и образовывать общественность, но и предлагать людям проверить свой ВИЧ-статус. А тем, кто инфицирован, следует обеспечить противовирусную терапию", - сказала глава ассоциации Инга Упмаце.

"Чем раньше выявить этот вирус, тем меньше вреда он нанесет самому инфицированному, его партнеру и обществу. Если не ломать сложившиеся в обществе стереотипы о ВИЧ и мнение, что "это меня не касается", если не привлекать семейных врачей к диагностике ВИЧ, как это сделали эстонцы, мы не сможем остановить распространение этой инфекции в стране", - добавляет она.

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний Латвии, на 1 января 2017 года в республике было официально зарегистрировано 6972 человек, инфицированных ВИЧ. Только в прошлом году было констатировано 365 новых случаев заболевания.

Чаще всего этот вирус в стране передается половым путем: в 38% случаев в результате гетеросексуальных контактов, а 7% - гомосексуальных. ВИЧ в Латвии затрагивает все возрастные группы — и новорожденных, и людей в возрасте старше 55 лет. Больше всего инфицированных - мужчины в возрасте от 30 до 39 лет.

Кроме того, в республике увеличилось число случаев, когда вирус передается от матери к ее ребенку — шесть случаев в прошлом году против трех годом ранее. В целом в стране зарегистрировано более 70 инфицированных новорожденных.