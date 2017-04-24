"АК": в подмосковном парке "Патриот" реконструировали штурма Рейхстага

В принадлежащем российскому минобороны парке культуры и отдыха "Патриот" в подмосковных Раменках несколько тысяч зрителей наблюдали, как реконструкторы из десятка стран воссоздавали события последней битвы Великой Отечественной войны.

В масштабной реконструкции принимали участие более тысячи любителей военной истории из десятка стран, сообщила в понедельник "Актуальная камера".

Несмотря на все попытки командования фашистской Германии сдержать наступление Красной армии, советские войска в апреле 1945 года все ближе подходили к окраинам Берлина. Ожесточенное сопротивление немцев стало сменяться паникой. Пытаясь воодушевить защитников Берлина, 20 апреля, в свой день рождения, Гитлер вручил им железные кресты. Но судьба фашистской Германии была предрешена. Советские солдаты занимали квартал за кварталом, приближаясь к историческому зданию германского парламента, которое при нацистах использовалось в основном в пропагандистских целях.

В итоге над Рейхстагом был вывешен красный флаг, и немцы наконец капитулировали. Довольны при этом все участники исторической реконструкции — как победители, так и проигравшие.

Среди прочих иностранных гостей в Раменки приехали и израильтяне. "Дело в том, что у нас в Израиле реконструкций нет, потому что у нас по закону мы не можем немцев делать. По закону запрещены любые нацистские вещи. Поэтому мы приезжаем на такие вот международные мероприятия", - сказал один из участников реконструкции Натан Гринберг.

Министерство обороны России планирует в нынешнем году провести еще несколько подобных масштабных реконструкций для воспитания патриотизма у молодого поколения.