Во вторник немного потеплеет, местами дождь, +5.. +11

Ночью облачность уплотнится. В Западной Эстонии пойдет мокрый снег и дождь. Осадки постепенно распространятся на восток. Ветер южный, юго-восточный 6-12 м/с, на островах и побережье до 18 м/с. Температура воздуха от -1 до +4.

Днем облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер южный, юго-западный 5-12 м/с, на побережье до 17 м/с, к вечеру ветер немного ослабеет. Температура воздуха от +5 до +11.