Украина со вторника отключит Луганск от электроснабжения

Об этом в понедельник сообщил гендиректор энергокомпании Владимир Грицай, передает "Украинская правда".

По его словам, с указанной даты будет полностью прекращен переток на неподконтрольные территории.

"С 25 апреля будет полностью прекращен переток электроэнергии на неконтролируемые территории ... Наши технические службы проводят определенные мероприятия, и с 25 апреля, с 00:00 переток должен быть полностью отключен", - заявил Грицай.

В настоящее время в число объектов, которые получают электроэнергию от ЛЭО, входит и Попаснянский водоканал.

В самопровозглашенной Луганской народной республике еще в субботу заявили, что они готовы к прекращению подачи электроэнергии со стороны Украины и никакого сбоя в электроснабжении не будет за счет поставок со "смежных территорий".