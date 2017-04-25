Жители Силламяэ не хотят объединяться с Вайвара и Нарва-Йыэсуу

Жители Силламяэ выступили против предложения правительства объединить город с волостью Вайвара и Нарва-Йыэсуу.

Свою позицию они обозначили, участвуя в опросе, который проходил в Силламяэ с воскресенья по понедельник.

Горожанам предстоит ответить "да" или "нет" на вопрос: "Поддерживаете ли вы объединение волости Вайвара, городов Нарва-Йыэсуу и Силламяэ в одно самоуправление под названием "Волость Вайвара" с включением в нее также частей города Кохтла-Ярве - Вийвиконна и Сиргала?".

Всего проголосовал 1501 человек или 12,7% от общего числа жителей, имевших право голоса.

За объединение в единое самоуправление высказались 233 жителя Силламяэ, против -1260 человек, еще восемь бюллетеней признаны недействительными.

Ранее аналогичные опросы прошли в Нарва-Йыэсуу и волости Вайвара - жители этих самоуправлений также не поддержали инициативу правительства о создании новой административной единицы.