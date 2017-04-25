Эстонские хоккеисты на чемпионате мира пока идут без побед ({{commentsTotal}})
Второе поражение подряд потерпела сборная Эстонии по хоккею на проходящем в Белфасте чемпионате мира в группе B первого дивизиона.
Накануне поздно вечером эстонская команда со счетом 1:5 уступила сборной Великобритании, сообщили утренние теленовости ETV+.
Автором шайбы эстонской команды в середине второго периода стал Роман Андреев, отличившийся при игре в большинстве.
Вратарь сборной Эстонии Виллем-Хенрик Койтмаа отразил 38 бросков соперника, его британский визави парировал 21 бросок.
После двух туров на чемпионате мира лидируют Литва, Япония и Великобритания, набравшие по 6 очков. Эстония, Хорватия и Нидерланды пока идут без очков.
Редактор: Сергей Михайлов