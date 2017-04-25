rus.err.ee

Эстонские хоккеисты на чемпионате мира пока идут без побед ({{commentsTotal}})

Сборная Эстонии проиграла команде Великобритании со счетом 1:5.
Сборная Эстонии проиграла команде Великобритании со счетом 1:5. Автор: iihf.com
Спорт
Спорт

Второе поражение подряд потерпела сборная Эстонии по хоккею на проходящем в Белфасте чемпионате мира в группе B первого дивизиона.

Накануне поздно вечером эстонская команда со счетом 1:5 уступила сборной Великобритании, сообщили утренние теленовости ETV+.

Автором шайбы эстонской команды в середине второго периода стал Роман Андреев, отличившийся при игре в большинстве.

Вратарь сборной Эстонии Виллем-Хенрик Койтмаа отразил 38 бросков соперника, его британский визави парировал 21 бросок.

После двух туров на чемпионате мира лидируют Литва, Япония и Великобритания, набравшие по 6 очков. Эстония, Хорватия и Нидерланды пока идут без очков.

Редактор: Сергей Михайлов



{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

Силламяэ называют городом свежих морских ветров.Силламяэ называют городом свежих морских ветров.
Жители Силламяэ не хотят объединяться с Вайвара и Нарва-Йыэсуу
Центристская партия уже много лет единолично руководит Таллинном.Центристская партия уже много лет единолично руководит Таллинном.
Исследование: более 13% чиновников Таллинна состоят в Центристской партии
Президент Франции Франсуа Олланд официально поддержал кандидатуру Эммануэля Макрона.Президент Франции Франсуа Олланд официально поддержал кандидатуру Эммануэля Макрона.
Франсуа Олланд: Ле Пен - угроза для Франции
Даниил Ратников принес силламяэскому "Калеву" ничью.Даниил Ратников принес силламяэскому "Калеву" ничью.
"Инфонет" дома допустил осечку в матче с силламяэским "Калевом"
Исследование: по трассе Rail Balticа из Таллинна в Ригу можно будет доехать за 38 евро
Кампания "Женщин в форму!"Кампания "Женщин в форму!"
ФОТО: телеведущая ETV+ Елена Соломина прошла армейский тест на физподготовку

В понедельник, 24 апреля, в Эстонии началась инициированная Министерством обороны кампания "Женщин в форму!", в рамках которой рассказывается о возможности для женщин нести срочную службу в Силах обороны. Телеведущая ETV+ Елена Соломина решила испытать себя на прочность и пройти армейский тест на физподготовку.

Екатерина Минькова и Андрей Титов.Екатерина Минькова и Андрей Титов.
ВИДЕО: телеведущая Екатерина Минькова научила своего коллегу Андрея Титова танцевать хип-хоп
Малозаметный истребитель-бомбардировщик F-35А.Малозаметный истребитель-бомбардировщик F-35А.
СМИ: во вторник в Эстонию прибудут истребители-бомбардировщики F-35
В полиции объяснили принятое решение сбить мотоцикл желанием предотвратить более серьезное ДТП.В полиции объяснили принятое решение сбить мотоцикл желанием предотвратить более серьезное ДТП.
Против сбитого полицией мотоциклиста возбуждено дело
Мнение / Интервью
Хельме: Макрон обязан победой пропагандистской машине ЕС

По мнению председателя Консервативной народной партии (EKRE) Марта Хельме, победу проевропейскому кандидату Эммануэлю Макрону в первом туре выборов президента Франции принесла пропагандистская машина ЕС.

Марин Ле Пен на митинга в Марселе.Марин Ле Пен на митинга в Марселе.
Андрей Крашевский: Франция у развилки – следующая остановка "фрексит"?
Елена Скульская на съемках передачи "Незнайка на Луне".Елена Скульская на съемках передачи "Незнайка на Луне".
Елена Скульская: Почему Анна Каренина не станет матерью года?
Похороны Дмитрия Ганина.Похороны Дмитрия Ганина.
Адвокат семьи Ганиных: Россия использует этот случай в политических целях
ИДА-ВИРУМАА
Волость Алатагузе.Волость Алатагузе.
Жители Ида-Вирумаа поголовно высказались против новой волости Алутагузе
Это здание в нарве можно будет разрисовать.Это здание в нарве можно будет разрисовать.
В рамках конкурса уличного искусства в Нарве разрешат разрисовать целое здание
Нарвский школьный театр Нарвский школьный театр
Школьный театр "16-я комната" из Нарвы получил награду на республиканском фестивале
Кристель Лукатс.Кристель Лукатс.
В Нарвском замке открылась фотовыставка Кристель Лукатс
Пострадал велосипедист.Пострадал велосипедист.
ДТП в Нарве: пострадал 12-летний велосипедист
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Выставка "ТрансРоссия"Выставка "ТрансРоссия"
Транзитчики: на восстановление прежних объемов грузопотоков уйдет минимум 10 лет
Андрус Ансип.Андрус Ансип.
Ансип: в "Бронзовую ночь" многие местные русские осознали, что Эстония является независимой
Арт-клуб Ро-Ро в Нарве.Арт-клуб Ро-Ро в Нарве.
Нарвский порт и владелец "Ро-Ро" клуба не могут договориться об аренде
Обновлено: 21:50 
ЗА РУБЕЖОМ
Линии электропередач. Иллюстративная фотографияЛинии электропередач. Иллюстративная фотография
Украина со вторника отключит Луганск от электроснабжения
Эмманюэль Макрон занял первое место в первом туре президентских выборов во Франции.Эмманюэль Макрон занял первое место в первом туре президентских выборов во Франции.
Окончательные итоги первого тура президентских выборов во Франции: Макрон набрал больше 24%
Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.
Постпред при ООН: США могут нанести удар по КНДР в ответ на новые испытания ракет
После нападения в Афганистане был на сутки объявлен траур по погибшим.
Высшие военные чины Афганистана подали в отставку после нападения талибов на военную базу
Свен Миксер пользуется вниманием грузинских журналистов.
Свен Миксер выразил поддержку суверенитету и территориальной целостности Грузии
Иллюстративная фотография.
В одной из школ Дагестана взорвалась граната, погиб ученик
ЭСТОНИЯ
Жителей Кейла устраивает то, что их город ни от кого не зависит.Жителей Кейла устраивает то, что их город ни от кого не зависит.
Население Кейла выступило против объединения города с соседями

Жители Кейла выступили решительно против планов правительства по объединению города с соседними самоуправлениями.

Оппозиционные депутаты требуют отставки Арво Сарапуу.Оппозиционные депутаты требуют отставки Арво Сарапуу.
Во вторник горсобрание обсудит вопрос о доверии вице-мэру Таллинна Арво Сарапуу
Аарне Салувеэр.Аарне Салувеэр.
Преподаватели музыкального училища им. Георга Отса требуют отставки директора
Обновлено: 24.04
Вакцинация. Иллюстративная фотография.Вакцинация. Иллюстративная фотография.
В Эстонии ищут способы борьбы с растущими отказами от вакцинации
Студенческие дни в Тарту.Студенческие дни в Тарту.
В Тарту стартовали весенние студенческие дни
Живущие в Эстонии французы в основном поддержали Макрона.Живущие в Эстонии французы в основном поддержали Макрона.
В Эстонии первый тур выборов президента Франции уверенно выиграл Макрон
Улица Рейди в формате 3D.Улица Рейди в формате 3D.
Столичные власти выдали разрешение на второй этап строительства улицы Рейди
ЭКОНОМИКА
По оценке Swedbank, финансовое здоровье эстонских предприятий остается хорошим.По оценке Swedbank, финансовое здоровье эстонских предприятий остается хорошим.
Прибыль Swedbank в первом квартале снизилась на 2%
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Forum Cinemas построит в Тарту кинотеатр за 2,5 млн евро
21.04
На ремонт железнодорожного участка Лелле - Пярну потребуется 17 миллионов евро
21.04
Минэкономики ищет применения дополнительным 135 млн евро инфраструктурных инвестиций
21.04
Акциз на подслащенные напитки в Эстонии будет повышаться постепенно
21.04
Закупочные цены на молоко за год выросли на 41%
20.04
Правительство готово к дефициту бюджета ради инвестиций в экономику
СПОРТ
Сборная Эстонии проиграла команде Великобритании со счетом 1:5.Сборная Эстонии проиграла команде Великобритании со счетом 1:5.
Эстонские хоккеисты на чемпионате мира пока идут без побед
Анетт Контавейт.Анетт Контавейт.
Повторившая личный рекорд в рейтинге WTA Контавейт прошла квалификацию турнира в Штутгарте
Обновлено: 24.04
Волейболисты
Пярнуские волейболисты за бронзовые медали получат от города 2000 евро
Тартуский "Бигбанк" размочил счет в финальной серии с таллиннским "Сельвером"
"Калев/Крамо" завершил выступление в Единой лиге ВТБ поражением от петербургского "Зенита"
Анетт Контавейт идет дальше.
Анетт Контавейт находится в шаге от попадания в основную сетку турнира в Штутгарте
Обновлено: 23.04
В Таллинне проходил юниорский ЧМ в 2015 году.В Таллинне проходил юниорский ЧМ в 2015 году.
Заявку на проведение юниорского ЧМ-2020 по фигурному катанию подала только Эстония
ФОТО: баскетболистки "Рапла" выиграли чемпионат Эстонии
Кирилл Кочегаров.Кирилл Кочегаров.
Триатлонист Кирилл Кочегаров установил новый рекорд Эстонии на дистанции Ironman
КУЛЬТУРА
Эстонский национальный музей в Тарту.Эстонский национальный музей в Тарту.
Эстонский национальный музей повысит стоимость билетов
Праздник в Пярну Праздник в Пярну
В Пярну прошел праздник "В гостях у дедушки Корнея"
Филипп Лось.Филипп Лось.
Новым худруком Русского театра станет российский режиссер Филипп Лось
Обновлено: 20.04
Катя Новичкова.Катя Новичкова.
На Венецианской биеннале Эстонию представит Катя Новичкова
Евровидение
Евровидение.Евровидение.
Юлия Самойлова выступит на Евровидении-2018
"Евровидение 2017""Евровидение 2017"
Россию могут отстранить от "Евровидения-2018" за отказ транслировать конкурс из Киева
Украинские радикалы в Киеве.Украинские радикалы в Киеве.
Полиция Украины призывает гостей Евровидения быть осторожными и не поддаваться на провокации
РАЗНОЕ
Копия здания Рейхстага в парке Копия здания Рейхстага в парке
"АК": в подмосковном парке "Патриот" реконструировали штурма Рейхстага
Экспресс-тест на ВИЧ. Иллюстративное фото.Экспресс-тест на ВИЧ. Иллюстративное фото.
Латвия впервые обошла Эстонию по темпам распространения ВИЧ
День защиты детей в Таллиннском зоопарке.День защиты детей в Таллиннском зоопарке.
Таллиннский зоопарк с мая собирается повысить стоимость билетов
Великобритания впервые за 135 лет прожила сутки без использования угля
Почтовый автомат Omniva.Почтовый автомат Omniva.
Система Omniva теперь более точно показывает местонахождение посылок
ежегодник КАПО
Гость из Петербурга.Гость из Петербурга.

КаПо: Россия подсылает на дни памяти в Синимяэ своих нацистов

Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.

КаПо: прокремлевские силы хотят создать в Европе медиацентр с участием Baltija.eu

Фотография мэра Нарвы Тармо Таммисте в ежегоднике КаПо.Фотография мэра Нарвы Тармо Таммисте в ежегоднике КаПо.
Мэр Нарвы Тармо Таммисте попал в ежегодник КаПо
Последние новости
08:17
Прибыль Swedbank в первом квартале снизилась на 2%
07:58
Население Кейла выступило против объединения города с соседями
07:45
Исследование: более 13% чиновников Таллинна состоят в Центристской партии
07:29
Эстонские хоккеисты на чемпионате мира пока идут без побед
07:24
Во вторник горсобрание обсудит вопрос о доверии вице-мэру Таллинна Арво Сарапуу
07:08
Жители Силламяэ не хотят объединяться с Вайвара и Нарва-Йыэсуу
24.04
Во вторник немного потеплеет, местами дождь, +5.. +11
24.04
Украина со вторника отключит Луганск от электроснабжения
24.04
Исследование: по трассе Rail Balticа из Таллинна в Ригу можно будет доехать за 38 евро Обновлено
24.04
ФОТО: телеведущая ETV+ Елена Соломина прошла армейский тест на физподготовку Обновлено
24.04
Преподаватели музыкального училища им. Георга Отса требуют отставки директора Обновлено
24.04
"АК": в подмосковном парке "Патриот" реконструировали штурма Рейхстага
24.04
Повторившая личный рекорд в рейтинге WTA Контавейт прошла квалификацию турнира в Штутгарте Обновлено
24.04
"Инфонет" дома допустил осечку в матче с силламяэским "Калевом"
Эстония
Вакцинация. Иллюстративная фотография.
В Эстонии ищут способы борьбы с растущими отказами от вакцинации
В полиции объяснили принятое решение сбить мотоцикл желанием предотвратить более серьезное ДТП.
Против сбитого полицией мотоциклиста возбуждено дело
Филипп Лось.
"АК+": совет Русского театра ждет от нового худрука большего внимания к Ида-Вирумаа