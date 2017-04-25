Исследование: более 13% чиновников Таллинна состоят в Центристской партии

Свыше 13% столичных чиновников или 203 человека состоят в Центристской партии - об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного новостной редакцией ERR.

Среди находящихся на зарплате города встречаются и представители других политических сил, сообщили во вторник, 25 апреля, утренние теленовости ETV+.

В Партии реформ состоят 28 чиновников, в IRL - 21, в рядах соцдемов - 16, а в рядах EKRE - 13 чиновников. Еще 9 работников городского аппарата представляют Объединенную левую партию Эстонии, а двое являются членами Партии народного единства. По одному чиновнику состоят в "зеленых" и в Партии независимости.

Как отмечает служба новостей "Радио 4", журналисты сравнили данные телефонного справочника городских учреждений Таллинна с информацией о партийной принадлежности Коммерческого регистра.

В целом, в телефонной книге были найдены данные свыше полутора тысяч городских чиновников. Среди учреждений Таллинна по числу работников с партийной принадлежностью заметно выделяется Департамента муниципальной полиции. Почти 20% сотрудников МуПо являются центристами, там также трудится много представителей EKRE и Свободной партии.

Среди городских частей наибольшее количество членов Центристской партии работают в Кесклинне, Ласнамяэ и Пыхья-Таллинне.

В конце октября прошлого года корреспондент rus.err.ee провел исследование о партийной принадлежности директоров муниципальных школ Таллинна.

Из него выяснилось, что членами какой-либо партии являются 19 из 58 директоров, то есть 33% от общего числа. Шестнадцать директоров входят в Центристскую партию (ЦП, 28% от общего числа), двое - в Партию реформ (ПР), один - в партию "Союз Отечества и Res Publica" (IRL).