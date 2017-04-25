Население Кейла выступило против объединения города с соседями

Жители Кейла выступили решительно против планов правительства по объединению города с соседними самоуправлениями.

В течение двух дней в Кейла проходил опрос на тему планируемого объединения Кейла с соседними волостями и городом Палдиски.

В референдуме приняли участие свыше 3508 человек - то есть почти 46% от имеющих право голоса. Из них 3395 были против объединения, а поддержали слияние 113 человек или 3,2% ответивших. Еще 10 бюллетеней были признаны испорченными, сообщила утром во вторник, 25 апреля, пресс-служба Кейла.

Однако если жители Кейла и местные власти настаивают на том, чтобы город оставался независимой административной единицей, то правительство хочет объединить его с волостями Кейла, Вазалемма и Падизе и городом Палдиски.

В результате принудительного объединения границы нового самоуправления будут простираться от Кейла через три самоуправления до Палдиски включительно.

По словам мэра Кейла Энно Фельса, объединение Кейла с западными самоуправлениями идет вразрез с планировкой Харьюского уезда, целью которой является сбалансированное развитие и укрепление местных центров, отдаленных от Таллинна.

В феврале, как сообщал портал rus.err.ee, Энно Фельс направил премьер-министру Юри Ратасу письмо, в котором назвал имеющиеся планы правительства неоправданными и неразумными, выразив надежду на то, что городу все же позволят остаться независимой административной единицей.

По словам Фелса, в Кейла проживают около 10 000 человек, город твердо стоит на ногах в экономическом смысле и продолжает быстро развиваться.