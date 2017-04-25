Прибыль Swedbank в первом квартале снизилась на 2%

Прибыль эстонского подразделения Swedbank в первом квартале 2017 года составила 44,5 миллиона евро, что на 2 процента ниже, чем в первом квартале 2016 года.

Причина спада состоит главным образом в увеличении резервов на случай кредитных убытков, сообщила во вторник, 25 апреля, пресс-служба финансово-кредитного учреждения.

Объёмы кредитов по сравнению с прошлым годом увеличились на 5 процентов. Рост наблюдается во всех кредитных портфелях. Самый большой рост произошёл в части жилищных кредитов, потребительских кредитов и кредитования предприятий.

Объёмы вкладов выросли по сравнению с прошлым годом на 8 процентов. Рост произошел как в части депозитов предприятий, так и депозитов частных лиц.

Резерв на случай кредитных убытков достиг 1 миллиона евро (2,7 миллиона евро в I квартале 2016). Качество кредитов остаётся хорошим, заверяет Swedbank.

Чистый процентный доход снизился на 1 процент по сравнению с первыми тремя месяцами 2016 года. Причина снижения состоит главным образом в низких процентных ставках, положительным же моментом, по оценке банка, стали возросшие объёмы кредитов.

Чистая прибыль от платы за услуги увеличилась по сравнению с прошлым годом на 1 процент. Влияние здесь оказал рост доходов от платы за услуги по управлению активами и услуги повседневного банкинга.

Совокупные расходы выросли по сравнению с первыми тремя месяцами 2016 года на 2 процента. Рост вызван более высокими расходами на рабочую силу, но частично это было компенсировано снижением хозяйственных расходов зданий.