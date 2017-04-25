Марин Ле Пен покинула пост лидера "Национального фронта"

Кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен заявила, что отойдет от руководства партией "Национальный фронт", чтобы сосредоточиться на втором туре президентских выборов.

По ее словам, президент должен быть не только президентом республики, но и всех французов, и должен их объединять, передает Би-би-си.

"Теперь нужно переходить от слов к делу", - добавила политик.

Считающаяся крайнеправым популистом, Ле Пен во втором туре выбров президента Франции 7 мая встретится с победителем первого тура - центристом Эммануэлем Макроном. У Макрона по итогам воскресных выборов 23,75% голосов, у Марин Ле Пен - 21,53%.

Макрон выступает за свободную международную торговлю и Европейский союз. А Марин Ле Пен против глобализации и обещала провести во Франции референдум по вопросу о выходе из ЕС наподобие "брексита".