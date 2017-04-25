Прокурор и родственники требуют пожизненного заключения для убийц пярнуского таксиста

К пожизненному заключению требует приговорить прокуратура братьев Хиейнурмов, которых суд первой инстанции наказал лишением свободы сроком на 15 лет за убийство пярнуского таксиста Лембита Уйбо в январе прошлого года.

Об этом корреспонденту портала rus.err.ee сообщила пресс-секретарь Пярнуского уездного суда Аннели Вилу, отметив, что мартовский вердикт суда первой инстанции обжаловали как окружной прокурор Гарди Андерсон, так и представители погибшего. Они также требуют приговорить братьев к пожизненному заключению.

При этом апелляции на вердикт суда первой инстанции подали и защитники обвиняемых. Адвокат младшего из братьев - 19-летнего Беньямина - настаивает на том, что его клиент не участвовал в убийстве, а защитник старшего брата - Филиппа-Артура - просит вынести более мягкий приговор.

Таллиннский окружной суд пока не занял позицию по представленным апелляциям.

Напомним, 13 марта, Пярнуский уездный суд признал братьев Филипа-Артура и Беньямина Хийенурмов виновными в убийстве таксиста Лембита Уйбо.

21-летний Филип-Артур и 19-летний Беньямин получили по 15 лет тюрьмы. Суд счел, что убийство было совершено братьями вместе, и они должны разделить вину.

Также суд обязал братьев компенсировать близким погибшего моральный ущерб в размере 13 022 евро.