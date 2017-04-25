Государство не нашло 300 000 евро на ремонт футбольного поля в Силламяэ

Государство не пожелало финансировать капитальный ремонт футбольного поля с искусственным покрытием в Силламяэ. Местные власти просили у правительства 300 000 евро, но получили отказ.

Обращение мэрии Силламяэ, о котором портал rus.err.ee подробно написал в начале апреля, канцелярия премьер-министра переадресовала Министерству культуры.

Вице-канцлер ведомства по вопросам спорта Тарви Пюрн направил мэрии Силламяэ отрицительный ответ. По его словам, в ходе составления бюджетной стратегии на ближайшие четыре года был утвержден список принадлежащих местным самоуправлениям объектов, которые в 2017 году получат инвестиции от государства. Силламяэское футбольное поле в их число не входит.

"А дополнительные объекты в программу инвестиций на 2017 год внести нельзя", - пояснил он.

По словам Пюрна, не найдутся средства и в бюджете на 2018 год, поскольку приоритетом Миникульта является основательный ремонт спортивного центра Кяярику.

В текущем футбольном сезоне силламяэский "Калев" 9 туров чемпионата подряд - то есть весь первый круг - вынужден играть на выезде. Причина - отсутствие в городе поля с искусственным покрытием. То есть, само поле есть, но нормам ЭФС и ФИФА оно не соответствует. На капитальный ремонт необходимо не менее 400 000 евро. В бюджете Силламяэ таких денег нет.

"На сегодняшний день покрытие искусственного поля устарело. Его качество до сих пор остается хорошим, но оно попросту не соответствует современным нормам. Тренироваться на нем можно, но играть в высшей лиге - нет. Поля аналогичного поколения сейчас меняют по всей Эстонии. Недавно, например, искусственное поле поменяли в Раквере", - объяснял директор силламяэского спортивного комплекса "Калев" Николай Денисенков.

По самым скромным подсчетам, на капитальный ремонт искусственного поля понадобится 400 000 евро. Четверть этой суммы обещает выделить ЭФС. Остальную сумму придется где-то искать, поскольку в городском бюджете свободных средств нет.

"К сожалению, наши собственные ресурсы не позволяют в стопроцентном объеме покрыть все требуемые на реновацию расходы. И сегодня мы ищем возможности, чтобы облегчить нагрузку на город. От своей доли мэрия не отказывается, но мы хотели бы получить и поддержку со стороны", - говорила вице-мэр Силламяэ Ээви Паасмяэ.