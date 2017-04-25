ООН: в ближайшие полгода от голода могуть умереть 20 000 000 человек

В ближайшие шесть месяцев 20 миллионов человек, проживающих в Нигерии, Сомали, Южном Судане и Йемене, умрут от голода. Об этом заявил Генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) Жозе Грациану да Силва на 165-й сессии Совета Организации.

"Голод не просто убивает, он ведет к социальной нестабильности, а также ввергает людей в порочный круг нищеты и зависимости от внешней помощи, которые сохраняются на протяжении десятилетий", - заявил Жозе Грациану да Силва.

Он сказал, что сегодня примерно 20 миллионов человек в Южном Судане, Сомали, Йемене и на северо-востоке Нигерии находятся на грани голода из-за засух и конфликтов и могут умереть в ближайшие полгода. Голод уже стал реальностью в некоторых частях Южного Судана, сообщил сайт ООН.

Жозе Грациану да Силва сообщил членам Совета ФАО, что в ходе недельной сессии он представит им информацию о масштабах продовольственных кризисов в каждой отдельной стране и предложен пакет мер, необходимых для предотвращения катастрофы.