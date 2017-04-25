Премию заслуженного деятеля культуры Таллинна могут вручить Анне Эрм

На соискание премии заслуженного деятеля культуры Таллинна в этом году выдвинута организатор Международного Таллинского музыкального фестиваля Jazzkaar, музыковед и радиоведущая Анне Эрм.

Об этом во вторник, 25 апреля, сообщила пресс-служба столичной мэрии "Раэпресс".

"Анне Эрм не нуждается в подробном представлении, - отметил вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт. - Ведомый ею джазовый фестиваль стал одной из визитных карточек музыкальной жизни Эстонии. Она - автор многочисленных статей и книг, автор и ведущая популярных музыкальный радиопередач. И этой премией мы хотим отметить ее большой вклад в нашу музыкальную и вообще культурную жизнь".

Премия в размере 4430 евро будет вручена в День Таллинна - 15 мая.