В первом квартале 2017 года грузооборот портов стран Балтии вырос на 5%

За первые три месяца в портах стран Балтии совокупный грузооборот вырос на 5%. Положительная динамика наблюдалась во всех странах. В Эстонии рост составил 4,7%.

Порты стран Балтии за первые три месяца 2017 года получили и отправили почти 40 млн тонн грузов, рост составил 5%, по сравнению за тем же периодом 2016 года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления Латвии .

В латвийских портах объем переваленных за три месяца грузов увеличился на 1,5 млн тонн (8,7%), составиво 18,5 млн тонн. В литовских портах - на 31,5 тыс. тонн (0,3%), до 12,5 млн тонн. В эстонских - на 384 тыс. тонн (4,5%), до 9 млн тонн.

За первые три месяца 2017 года больше всего грузов перевалено в литовском Клайпедском порту - 10,3 млн тонн (+ 2,8%). Второе место по грузообороту занимает Рижский порт с 9,3 млн тонн (+2,1%), третье - Вентспилсский порт 7 млн тонн (+16,7%).

В 2016 году грузооборот портов стран Балтии составил 145,943 млн тонн - на 2,8% меньше, чем в 2015 году.