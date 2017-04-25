Над целевым учреждением Английского колледжа нависла угроза банкротства

Целевое учреждение Английского колледжа задолжало строительной фирме AS Restor около полумиллиона евро, и хотя колледж обращался за помощью как к государству, так и к городу, денег он нигде не получил, в то время как строительная фирма грозит банкротством.

Таллиннский Английский колледж пытается найти способ выплатить строительной фирме требуемую сумму уже больше года, сообщил портал err.ee.

На сегодняшний день колледж не получил помощи ни от министерства, ни от Таллиннского департамента образования.

В связи с тем, что колледж стал предлагать международную программу обучения IB, школе понадобились дополнительные помещения, и по словам члена правления Рихо Сооника, стоимость строительных работ неожиданно оказалась на 300 000 евро дороже. После чего руководство целевого учреждения приняло решение не приостанавливать строительные работы и заключило с AS Restor новый договор, хотя и не было известно, где взять недостающую сумму.

За два года сумма долга выросла до 470 000 евро. И если к 5 мая долг не будет выплачен, строительная фирма начнет делопроизводство о банкротстве.

Еще в понедельник утром Сооник был убежден, что решение вскоре появится, и правительство выделит из своих резервов 190 000 евро. Целевое учреждение добавило бы недостающую часть суммы из своего бюджета, а строительная фирма не потребовала бы выплату пени.

Однако минфин сообщил, что ходатайство о финансировании скорее всего не дойдет до правительства, поскольку в бюджете нет для этого средств. В то же время в Министерстве образования заявили, что даже не предоставляли соответствующее ходатайство. Уже прошлым летом они писали городу, что задним числом невозможно оценить необходимость дополнительных строительных работ, а значит и деньги не будут предоставлены.

Тем не менее, Сооник надеется на помощь со стороны города, поскольку Английский колледж — муниципальная школа.

Директор школы Тоомас Круузимяги подчеркнул, что Английский колледж — муниципальная школа и банкротство целевого учреждения SA Inglise Kolledž не повлияет на судьбу школы.