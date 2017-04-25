Над ЦУ "Английский колледж" нависла угроза банкротства

Целевое учреждение "Английский колледж" задолжает строительной фирме AS Restor около 0,5 млн евро, и хотя колледж обращался за помощью как к государству, так и к городу, денег он нигде не получил, в то время как строительная фирма грозит ему банкротством.

Таллиннский Английский колледж пытается найти способ выплатить строительной фирме требуемую сумму уже больше года, сообщил портал err.ee.

На сегодняшний день колледж не получил помощи ни от министерства, ни от Таллиннского департамента образования.

В связи с тем, что колледж стал предлагать международную программу обучения в бакалавриате (IB), школе понадобились дополнительные помещения, и по словам члена правления Рихо Сооника, стоимость строительных работ неожиданно оказалась на 300 000 евро выше запланированной. После этого руководство целевого учреждения приняло решение не приостанавливать строительные работы и заключило с AS Restor новый договор, хотя и не было известно, где взять недостающую сумму.

За два года сумма долга выросла до 470 000 евро. И если к 5 мая долг не будет погашен, строительная фирма будет ходатайствовать о банкротстве колледжа.

Еще в понедельник утром Сооник был убежден, что решение вскоре появится, и правительство выделит из своих резервов 190 000 евро. Целевое учреждение добавило бы недостающую часть суммы из своего бюджета, а строительная фирма не потребовала бы выплату пени.

Однако минфин сообщил, что ходатайство о финансировании скорее всего не дойдет до правительства, поскольку в бюджете нет для этого средств. В то же время в Министерстве образования заявили, что даже не предоставляли соответствующее ходатайство правительству. Еще прошлым летом минобр писал городу, что задним числом невозможно оценить необходимость дополнительных строительных работ, а значит и денег не будет.

Тем не менее, Сооник надеется на помощь со стороны города, поскольку сам Английский колледж — муниципальная школа.

Директор школы Тоомас Круузимяги подчеркнул, что Английский колледж — муниципальная школа и банкротство целевого учреждения SA Inglise Kolledž не повлияет на судьбу школы.