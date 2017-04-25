Житель Вильянди поймал огромного окуня

Житель Вильянди поймал в одноименном озере окуня весом 1,370 кг и выпустил его на волю, предварительно сфотографировавшись со своим трофеем.

Рыбак Игорь Наэл решил опробовать новую удочку. Была лишь одна поклевка, но какая! "В предыдущие годы мне удалось поймать трех окуней весом свыше килограмма, но эта рыба была самой крупной в моей жизни", - сказал газете Sakala Наэл.

"Поймав большую рыбу, получаешь огромную радость, но лучше ее не есть. Я всегда отпускал крупных рыб, чтобы они передали свои гены", - добавил мужчина.