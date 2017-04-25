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Elisa отправила в отставку руководителей Starman ({{commentsTotal}})

Айво Адамсон лишился своего поста.
Айво Адамсон лишился своего поста. Автор: ERR
Экономика
Экономика

Финский мобильный оператор Elisa, который в прошлый четверг завершил сделку по приобретению эстонской компании Starman, уволил правление телекоммуникационной фирмы в полном составе.

Об этом во вторник, 25 апреля, сообщила служба новостей "Радио 4" со ссылкой на Postimees.

В состав правления Starman входили два человека - Айво Адамсон и Пирет Аава. Новыми членами правления стали Сами Сеппяэнен, Андрес Хийепуу, Мерике Мумме, Тоомас Полль, Юри Теэмант и Кайа Теэмяги. Все они занимают также руководящие посты в компании Elisa.

Ранее, еще до принципиального решения Elisa, фирму Starman по собственному желанию покинул директор по обслуживанию клиентов и продажам Яак Йыги.

Редактор: Сергей Михайлов



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