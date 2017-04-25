С 1 мая во избежание путаницы в Таллинне переименуют остановку "Юлемисте"

С 1 мая расположенная в столичном районе Ласнамяэ остановка общественного транспорта "Юлемисте" будет называться "Суур-Паала".

Таким образом городской трамвай номер 2 будет ходить по маршруту "Копли" - "Суур-Паала", а не "Копли" - "Юлемисте".

Помимо трамвая на остановке "Юлемисте", которую переименуют в "Суур-Паала", останавливаются также автобусы №12, №54 и №55.

"Это решение приняла городская комиссия по топонимам. Оно связано с тем, что остановки, в которых используется слово Юлемисте, появились по направлению к Таллиннскому аэропорту", - пояснил во вторник, 25 апреля, корреспонденту портала rus.err.ee чиновник Департамента транспорта Удо Отс.

Нынешняя остановка "Юлемисте" находится вблизи улицы Суур-Паала, поэтому ее переименование выглядит логичным, считают в комиссии.

Трамвай номер 4 в настоящее время ходит по маршруту "Тонди" - "Станция Юлемисте" (Ülemiste jaam).