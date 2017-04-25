Тоомас Лухатс: в один прекрасный день кинотеатров будет больше, чем людей

Коммерческий директор Cinamon Holding Тоомас Лухатс прокомментировал ситуацию с массовым открытием новых кинотеатров в Эстонии. Он заявил, что несмотря на успешность этого бизнеса, наступит время, когда в Эстонии просто не хватит на всех посетителей.

По словам Лухатса, через пару лет предложение превысит спрос, поскольку население в нашей стране очень маленькое, пишет портал Menu.

Он добавил, что до сих пор такой бизнес в Эстонии был довольно успешен, но, к примеру, в Тарту он не стал бы строить новый кинотеатр, поскольку люди просто закончатся, и в кино некому будет ходить.

"Вероятно те, кто принял такое решение, все взвесили, и Forum, который построит кинотеатр в торговом центре Eden, учел это в своем бизнес-плане", - прокомментировал Лухатс вчерашнюю новость о строительстве нового кинотеатра в Тарту за 2,5 мнл евро.

Лухатс рассказал, что при выборе кинотеатра люди руководствуются несколькими факторами. "В первую очередь имеет значение, что показывают. Во вторых, смотрят на бонусы кинотеатра, такие как технология IMAX или какой-либо другой аудиовизуальный проектор, также важна внутренняя архитектура. Кроме того, имеет значение, насколько далеко от дома находится кинотеатр, и какие есть возможности парковки".

Лухатс надеется, что в будущем кинотеатры будут предлагать разнообразную кинопрограмму.

"Если все показывают одно и то же, то в какой-то момент у кинотеатров наступят тяжелые времена. Поэтому необходимо находить отличительные моменты", - отметил Лухатс.

В то же время он подчеркнул, что сейчас в эстонских кинотеатрах нет проблем с выбором фильмов — показывают как развлекательное, так и альтернативное кино.

"В год показывается около 270 премьерных кинолент — это довольно большой выбор и нельзя сказать, что в кино нечего смотреть", - считает он.