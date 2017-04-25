К 2020 году использование антибиотиков в животноводстве Эстонии должно снизиться на 30%

Министерство сельской жизни Эстонии обнародовало план действий по сокращению доли антибиотиков в сфере животноводства. Цель министерства - сократить их долю на 30% к 2020 году.

Министерство аргументирует необходимость снижения доли антибиотиков в животноводстве тем, что микробы становятся к ним все более устойчивыми. Это в свою очередь негативно отражается на здоровье людей и животных.

"Необходимо ограничить чрезмерное и неправильное использование антибиотиков как в медицине, так и в ветеринарии", - заявил министр сельской жизни Тармо Тамм.

В сделанном по заказу министерства исследовании говорится, что продажи лекарств для животных в 2012 и 2013 годах выросли на 15%, почти до 1,2 тонн.

План министерства предполагает уменьшить использование антибиотиков на 30% к 2020 году.

"Мы должны быть уверены, что животноводы используют только самые безопасные и эффективные средства лечения, а их применение оправдано", - добавил министр.

Министерство собирается добиться поставленных целей повышением осведомленности всех специалистов: ветеринаров, изготовителей кормов, продавцов лекарств. Будет усилен надзор за выполнением требований по ограничению использования антибиотиков. Больше денег направят на исследования.