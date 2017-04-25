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Спасательный департамент установил в нарвских квартирах 115 дымовых датчиков ({{commentsTotal}})

Дымовой датчик может спасти жизнь.
Дымовой датчик может спасти жизнь. Автор: Фото: Päästeamet
Ида-Вирумаа
Ида-Вирумаа

В рамках длившегося примерно полтора месяца проекта Спасательного департамента "Сделай свой дом безопасным!" в Нарве было установлено 115, а в Кохтла-Ярве - 87 дымовых датчиков.

Об этом во вторник, 25 апреля, сообщила пресс-служба Спасательного департамента, отметив, что спасатели Восточного спасательного центра постучались в феврале, марте и апреле в двери свыше 1000 квартир, чтобы помочь людям осознать, насколько существенны вопросы пожаробезопасности.

Для того, чтобы жилища стали более безопасными, спасатели дали в ходе консультаций индивидуальные пожелания каждой семье, с учетом конкретно их квартиры или дома. Например, проверяли вместе с владельцами электро- и отопительные системы, наличие и правильную установку дымовых датчиков и тестировали последние на предмет выявления возможных перебоев в работе. Нуждающимся в помощи семьям бесплатно установили дымовые датчики.

В Нарве за это время было проведены консультации в 501 жилище, зарегистрированных по короткому номеру 1521 было 58 человек. В рамках проекта спасатели установили 115 дымовых датчиков. Кроме того, в Нарве провели и консультации для жителей восьми общежитий, в которых, согласно регистрационным листам, приняли участие 436 человек.

"В реальности участников было больше, поскольку не все люди отметили свое участие на бумаге, кроме того, в числе прослушавших лекции, было немало детей", - подтвердила старший специалист бюро превенции Восточного спасательного центра Майла Леэте.

В Кохтла-Ярве провели 535 домашних консультаций, в их числе 19 собственников выразили свое желание, зарегистрировавшись по короткому телефону 1524. Установили 87 дымовых датчиков.

Среди всех, зарегистрировавшихся по короткому номеру 1524 было разыграно шесть домашних огнетушителей – три достались нарвитянам, и три – кохтла-ярвесцам.

"Мы благодарим тех людей, кого интересует возможность улучшить свои знания в сфере пожаробезопасности и нашли время зарегистрироваться на бесплатное консультирование и надеемся, что уровень культуры безопасности у жителей нашего региона будет только повышаться, а число возгораний в жилых зданиях снизится", - выразил надежду руководитель бюро превенции Восточного спасательного центра Майдо Нылвак.

 

Редактор: Сергей Михайлов



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