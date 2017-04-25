К концу недели воздух в Эстонии прогреется до +10

К выходным в Эстонии немного потеплеет: субботу обещают дождливую, зато в воскресенье и в понедельник, 1 мая, будет без осадков. Температура воздуха днем поднимется до +10 градусов.

В ночь на среду пройдут дожди, местами – мокрый снег, к утру осадки переместятся в сторону Санкт-Петербурга. С утра с моря придет новая область низкого давления, которая принесет дожди и мокрый снег. К вечеру осадки прекратятся. Ветер переменных направлений, сильный. Порывы могут достигать 15-18 м/с. Температура воздуха ночью – от -1 до +4, днем – от +4 на западе страны до +8 на востоке.

В четверг усилится область высокого давления. Ночью без осадков, днем в Северной Эстонии местами возможны дожди. Ветер слабый. Температура воздуха – от +5 до +10 градусов.

В пятницу существенных осадков не ожидается. Ветер восточный, северо-восточный, днем начнет усиливаться. Температура воздуха ночью – от -3 до +2, днем поднимется до +10, на побережье холоднее.

По данным на сегодняшний день, в субботу ожидаются дожди. Восточный, северо-восточный ветер усилится. Температура воздуха ночью – от 0 до +5, днем – от +3 до +7, на востоке страны – выше +10 градусов.

В воскресенье вероятность осадков меньше. Ветер ослабеет. Температура воздуха ночью – от 0 до +5, днем – от +5 до +10 градусов.

В понедельник, 1 мая, обещают погоду без осадков. Усилится южный ветер. Температура воздуха ночью – от -1 до +4, днем – от +5 до +10 градусов.