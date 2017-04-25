Эстонский НТД первым в ЕС сделал возможным доступ к таможенным кодам через смартфон

"ЭТТ в приложении смартфона – это для предпринимателя, безусловно, самое большое новшество, которое является первым в Европе. С его помощью можно среди нескольких десятков тысяч кодов товаров найти правильный. Система указывает, предъявляются ли к товару какие-то особые требования, а также какие налоги необходимо заплатить", – пояснил руководитель таможенного отдела НТД Урмас Койду.

Смартприложение можно найти на сайте НТД.

Еще одним новым решением является возможность декларировать наличные деньги в электронном виде. Если человек планирует перевезти через границу более 10 000 евро, он можно задекларировать их в смартфоне или компьютере еще до прибытия на границу. "Подача декларации занимает несколько минут, а на границе будет достаточно назвать только свое имя", – так охарактеризовал Койду новое приложение.

Разработка информационной системы и приложений обошлась в более, чем 2 млн евро.