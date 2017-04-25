ФОТО: через три недели откроется рынок у Балтийского вокзала

Объем работ по строительству нового рынка у Балтийского вокзала, которой откроется 19 мая, выполнен на 97%. Исполнитель работ - фирма Astri Grupp - инвестировала в полную перестройку рынка 24 млн евро.

На новом рынке, построенном заново на прежнем месте, есть как закрытые помещения, так и открытые площадки для торговли. Площадь закрытых помещений составляет порядка 20 000 кв. метров плюс к этому имеется еще 4000 кв. метров прилавков на открытых площадках, сообщает новостной портал ERR.

Всего на рынке более 300 торговых мест, 170 из которых будут предоставлены постоянным торговцам. В настоящее время, когда до открытия рынка остается три недели, 97% из 170 постоянных мест уже забронированы на основании договоров.

Прилавки следует бронировать заранее

Те, кто хотят продавать собранные в лесу грибы в тот же день, должны на всякий случай забронировать место заранее.

"Единичные места для продажи можно занять и придя на рынок утром, но если есть намерение продать много товара, то лучше заранее по телефону или электронной почте выяснить, есть ли и сколько свободных мест", - рекомендует руководитель рынка у Балтийского вокзала Андрес Рябов.

Сколько будет стоить аренда прилавка, Рябов не захотел раскрывать. "Стоимость зависит от конкретного места и продолжительности аренды, для пенсионеров мы предлагаем скидки на однодневные билеты", - пояснил он.

На рынке будут продаваться не только продукты питания, но и промышленные товары. Будут здесь и предприятия общепита.

"Поскольку это универсальный рынок, то у нас будут продаваться как продовольственные, так и промышленные товары. Также на нашем рынке будут предлагаться различные услуги, развлечения, будут и места общественного питания. Сильный акцент будет сделан на отечественных продовольственных товарах и небольших точках общепита", - пояснил Рябов. "Отдаем предпочтение местной продукции и торговцам, которые продают более самобытные товары", - добавил Рябов и подчеркнул, что для них нет различий между частными лицами, объединениями и предприятиями.

Так, в зданиях рынка будут спортклуб, несколько маленьких продуктовых магазинов, пекарня, зоомагазин и другие.