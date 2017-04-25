Представители сектора здравоохранения подписали коллективный договор

Новая минимальная ставка заработной платы для врачей теперь составляет 10,53 евро в час, для медсестер – 6,03 и для сиделок – 3,70, сообщили в Союзе врачей.

"Подписание коллективного договора обеспечило трудовой мир в сфере здравоохранения, забастовка отменяется", – заверили главы организаций медработников Лемби Ауг, Ийви Луйк и Аннели Каннус.

Договор подписали представители Союза врачей Эстонии, Профессионального союза работников здравоохранения Эстонии и Союза медсестер Эстонии, а также представители работодателей – Союза больниц Эстонии, Союза скорой помощи Эстонии и Общества семейных врачей Эстонии.

Представители работников здравоохранения согласились на подписание договора после того, как на прошлой неделе правительство решило выделить медицинскому сектору в течение четырех последующих лет дополнительную сумму в 215 млн евро.

Со следующего года государство будет выплачивать Больничной кассе социальный налог с неработающих пенсионеров. Первоначальная сумма в 37 млн евро к 2022 году поднимется до 100 млн евро, на сумму того же порядка в бюджет Больничной кассы переведут затраты, которые до сих пор оплачивались из государственного бюджета. Дополнительные деньги будут использованы прежде всего на сокращение очередей на лечение.

Коллективный договор закрепил договоренность по стандартам амбулаторной работы врачей-специалистов с тем, чтобы пациентов можно было принимать в разумном темпе, обеспечивающем качество лечения, но не перегружающего врачей и медсестер.