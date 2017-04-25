В американском штате Арканзас впервые за 17 лет в один день казнили двух заключенных

В американском штате Арканзас казнили двух заключенных, после того как Верховный суд отказал им в апелляции. Арканзас стал первым американским штатом, осуществившим две казни в один день за последние 17 лет.

Одиз из казненных - Джек Джонс - был признан виновным в изнасиловании и убийстве 35-летней Мэри Филипс и попытке убийства ее 11-летней дочери в 1995 году. Второй - Марсель Уильямс - был признан виновным в похищении, изнасиловании и убийстве 27-летней Стейси Эриксон в 1997 году, а также в изнасиловании еще двух женщин, передает Русская служба Би-би-си.

Власти планируют провести череду казней до 30 апреля, когда должен закончиться срок реализации препарата мидазолам, используемого для смертельной инъекции.

Ранее сами осужденные обращались к властям штата с просьбой отложить казнь. В качестве аргументов они привели данные о своем состоянии здоровья, настаивая, что казнь может стать для них мучительной из-за того, что мидазолам может подействовать не сразу или не подействовать вообще.

После казни Джонса адвокаты Уильямса снова обратились к суду с апелляцией, настаивая, что Джек Джонс двигался спустя пять минут после того, как ему было введено седативное вещество мидазолам, а следовательно испытывал мучения в момент смерти.

Однако после короткого рассмотрения прошения судья разрешил казнь Уильямса.

В последние годы власти некоторых штатов столкнулись с дефицитом ядов для смертельных инъекций, так как европейские производители прекратили их поставки в США, выступая против смертной казни.