В Будапеште тысячи человек вышли на акцию протеста против премьер-министра Орбана

В Будапеште тысячи человек вышли на митинг против пророссийской политики премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, передает "Актуальная камера".

Демонстранты собрались в центре столицы в нескольких кварталах от посольства Российской Федерации. Протестующие скандировали "Европа" Европа" и "Остановим Москву!".

По словам организаторов акции, премьер Орбан использует авторитарные методы правления и часто подвержен влиянию со стороны Кремля. Напомним, венгерский премьер Виктор Орбан не раз выражал несогласие с действиями ЕС по поводу санкций против России и миграционной политики.