На улицах Таллинна появятся 50 новых автобусов

Внешне эти железные кони похожи на своих предшественников, но их главные преимущества прячутся внутри. 20 из полусотни новых автобусов – представители автопарка Volvo и снабжены гибридными двигателями. Это позволяет экономить до 40% топлива по сравнению с остальными автобусами.

Гибридный транспорт, к примеру, заменит троллейбусы на линиях в направлении Копли и Мустамяэ.

Остальные 30 новичков столичного автобусного депо – дизельные, они сошли с конвейеров концерна MAN.

Новые автобусы обошлись Таллинну в 14 млн евро.