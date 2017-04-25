Владельцы о расширении фабрики Wendre: хотим отказаться от ночных смен

Один из крупнейших в Европе производителей домашнего текстиля, подушек и одеял – завод Wendre – приступает к расширению производственных площадей в Пярну. Строительство затянется на один год. После этого работников ждет немало изменений на производстве, передает "Актульаная камера".

Пярнуская фабрика по производству домашнего текстиля, подушек и одеял обеспечивает своей продукцией практически всю Европу. Только за прошлый год оборот фабрики увеличился на 25%. Работа идет в три смены. Ночная начинается в 11 часов вечера и заканчивается в 6 утра. Чтобы избежать ночного графика работы, принято решение увеличить производственные площади на 13 000 квадратных метров.

"Я считаю, что это очень важный шаг, чтобы сохранить наши кадры", – сказал владелец фабрики Wendre Пеэтер Хунт.

По оценке исполнительного директора Wendre Вахура Роосаара, до сих пор серьезных проблем с кадрами не было. Сейчас на фабрике – чуть более десяти вакансий. Однако в будущем обеспечить крупное производство людьми, согласными трудиться в три смены, будет нелегко.

"Уровень жизни повышается. Люди все больше начинают ценить не деньги, а другие вещи. И мы видим, что в перспективе нам будет уже очень сложно найти достаточное количество людей, согласных работать в три смены", – пояснил Роосаар.

Работы по расширению производственных площадей начнутся в ближайшее время. Строительство планируется завершить через год.