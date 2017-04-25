Симсон: грузоперевозки в Эстонии должны больше ориентироваться на направление север - юг

Сегодня в Министерстве экономики и коммуникаций впервые за долгие годы состоялось заседание государственной транзитной комиссии. В рамках первой встречи было рассмотрено текущее положение дел в сфере грузоперевозок и возможности для развития сектора. Также был поднят вопрос повышения конкурентоспособности портов Эстонии и в перспективе на будущее лучшее использование глобальных транспортных путей, например, с помощью железнодорожной трассы Rail Balticа.

Транзитная комиссия была созвана министром экономики и инфраструктуры Кадри Симсон, по словам которой крайне важно, чтобы правительство услышало советы и пожелания, поступившие со стороны экспертов в этой области. За последние 10 лет транзитный сектор потерпел значительные потери на рынке услуг, а объем грузоперевозок сократился более чем в несколько раз. Чтобы ситуация изменилась в лучшую сторону необходимы свежие идеи и тесное сотрудничество между предпринимателями и министерством.

"Предприниматели, занятые в этой сфере, поприветствовали возобновление работы транзитной комиссии в ее обновленном составе, так как для всех очевидно, что нам необходимы решения, способные оживить транзитный сектор. Потерять часть рынков очень легко, но то, что было потеряно за последние 10 лет, невозможно восстановить за год работы. Но я вижу, что новое правительство готово предпринять усилия во имя успешного возвращения наших предпринимателей в этот сектор", - сказала министр экономики и коммуникаций Кадри Симсон.

По оценке Симсон, Эстонии в рамках грузоперевозок необходимо больше двигаться не в восточно-западном направлении, а в северно-южном. И здесь на пользу придет проект железнодорожной трассы Rail Balticа, благодаря которому можно будет осуществлять не только пассажирские перевозки, но и предложить лучшие и быстрые решения для перевозки грузов. "На сегодняшнем собрании очень много говорилось о Китае и об использовании этого потенциала. Было приятно видеть, что предприниматели готовы к сотрудничеству и готовы вместе с правительством искать общие пути решения", - отметила Симсон.

Транзитная комиссия была создана при Министерстве экономики и коммуникаций в 2003 году с той целью, чтобы члены комиссии могли давать советы по развитию этого сектора. Но уже более 7 лет комиссия не собиралась. Главная цель работы транзитной комиссии – разработка предложений и советов в области права, международных отношений и финансов, чтобы поддерживать конкурентоспособность транспортных предприятий и способствовать росту экономики. Руководит работой комиссии министр экономики и инфраструктуры. Следующая плановая встреча членов транзитной комиссии состоится в июле.

В состав комиссии входят: представители Министерств экономики, финансов, Налогово-таможенного департамента, Департамента технического надзора, Департамента водных путей, Ассоциации логистики и транспорта и Эстонской международной ассоциации перевозчиков и компании: ЭЖД, Таллиннский порт, Rail Baltic Estonia, EVR Cargo, Порт "Силламяэ", Alexela Oil, VOPAK E.O.S, E.R.S и Kühne + Nagel.