Международное банкнотное сообщество выбрало банкнотой года 50 швейцарских франков

Международное банкнотное сообщество (International Bank Note Society, IBNS) назвало 50 швейцарских франков лучшей банкнотой 2016 года. В течение прошлого года в мире было выпущено почти 120 новых купюр, дизайн более половины из них был обновлен в достаточной степени для внесения их в число кандидатов, отмечается в сообщении IBNS.

Банкнота в 50 франков была первой новой купюрой, выпущенной Швейцарским национальным банком за последние 20 лет. В число претендентов на звание банкноты года в прошлом году входили также 1 тысяча мальдивских руфий, 500 аргентинских песо и 5 фунтов стерлингов, передает Интерфакс.

Банкнота года определяется путем голосования членов IBNS, которые изучают художественную ценность, цвет, контрастность и баланс, а также защищенность. Купюра должна быть впервые выпущена в обращение в течение последнего года, находиться в обращении и иметь художественные достоинства и/или инновационные методы защиты.

Международная ассоциация коллекционеров бумажных денежных знаков IBNS была образована в 1961 году. В настоящее время имеет свыше 1800 членов из более чем 90 стран.